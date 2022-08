Wijnaldum, una presentazione geniale: esce dall’acqua con la maglia della Roma. “Scegliere è stato semplice” (VIDEO)

ULTIME NJTIZIE AS ROMA – Una presentazione geniale quella ideata dalla Roma per annunciare l’arrivo in giallorosso di Georginio Wijnaldum.

Dopo il tan tan social dei giorni scorsi scatenato dal giocatore con alcune foto pubblicate su Twitter, una delle quali lo ritraeva con la testa per metà sott’acqua e il suo sguardo a pelo d’acqua, la Roma ha pensato bene di mostrarlo con la maglia giallorossa mentre esce dalla piscina di Trigoria.

Il giocatore, maglia numero 25 sulle spalle, si allontana fischiettando la canzone remixata del gruppo australiano Cookin on 3 Burners che diventerà presto una delle hit della Curva Sud.

“È davvero emozionante essere diventato un giocatore della Roma – le sue parole nella prima intervista rilasciata ai canali del club – . La società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social. Quando giovedì sono arrivato all’aeroporto, tutta quella gente ad aspettarmi non ha potuto che confermare le buone sensazioni che avevo. È stato semplicemente fantastico. Mi impegnerò a dare il 100%. Ora non vedo l’ora di vedere l’Olimpico pieno. Ci ho giocato una volta con il Liverpool e ricordo la passione incredibile dei tifosi”. Dovrà aspettare poco. Già domani, 7 agosto, lo stadio si riempirà per l’amichevole contro lo Shakhtar.

Visto il protrarsi della trattativa, ha avuto modo di chiedere informazioni sulla realtà che lo attendeva: “Sì, è vero – conferma divertito al canale ufficiale del club – ho chiesto un parere a Salah e a Strootman. Entrambi mi hanno parlato benissimo del club e da quel momento ho iniziato a pensare seriamente alla possibilità di trasferirmi a Roma, in una città fantastica e un paese splendido”.

Dopo i ringraziamenti di rito al gm Pinto, rivela quanto sia stata fondamentale la presenza di Mourinho nella decisione di accettare la proposta giallorossa: “Quando ci siamo sentiti, mi ha detto le cose giuste al momento giusto. Penso che abbia molta esperienza a riguardo (ride, ndr), perché era quello che volevo sentirmi dire. Mi ha fatto un’ottima impressione. Tutti lo conoscono come allenatore, anche i calciatori che hanno lavorato con lui mi hanno detto grandi cose. È stata una decisione semplice“.

Fonte: Il Messaggero