UFFICIALE: Wijnaldum è un giocatore della Roma. L’olandese: “Sensazioni eccellenti”. Pinto: “Personalità e tecnica fuori dal comune” (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – Arriva l’annuncio ufficiale da parte della Roma dell’acquisto di Georginio Wijnaldum da parte del club giallorosso.

Questo il comunicato appena apparso sul sito del club asroma.com con le dichiarazioni dei protagonisti della trattativa e le modalità del trasferimento:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Georginio Wijnaldum. Il 31enne olandese arriva in giallorosso a titolo temporaneo dal Paris Saint-Germain. L’accordo prevede l’opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23.

“È davvero emozionante essere un giocatore della Roma”, ha dichiarato Wijnaldum. “Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul Club e sui tifosi”.

“La Società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore”. “Mi impegnerò a dare il 100% e ad aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi in questa stagione”.

Wijnaldum, attuale capitano della nazionale olandese, prima della stagione nel Paris Saint-Germain ha militato nel Feyenoord, nel PSV Eindhoven, nel Newcastle e nel Liverpool.

In carriera ha vinto una Champions League, la Premier League, la Ligue 1 oltre alle coppe nazionali in Inghilterra e in Olanda. “La scelta di Wijnaldum di venire alla Roma è l’ennesima dimostrazione che giocatori di qualità tecnica e personalità fuori dal comune credono così fermamente nel progetto del Club da impegnarsi con tutte le proprie energie per il buon esito delle trattative”, ha dichiarato il general manager dell’area sportiva, Tiago Pinto.

“Non possiamo che essere particolarmente felici del suo arrivo: Gini ha un’innata leadership, che l’ha portato a diventare capitano di una delle nazionali più forti del mondo, oltre a una classe che renderà sempre più competitiva la nostra squadra”.

Wijnaldum indosserà la maglia numero 25. Benvenuto, Gini!

Fonte: asroma.com