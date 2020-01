Carles Perez, vicina la fumata bianca tra Roma e Barcellona. Niente recompra, ai blaugrana un diritto di prelazione (AGGIORNAMENTI)

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – Si sblocca l’affare Carles Perez tra Roma e Barcellona. Dopo che il Valencia aveva tentato di inserirsi viste le difficoltà tra i due club di concludere l’affare, ora la trattativa tra balugrana e giallorossi va verso la fumata bianca.

Dalla Spagna infatti tutte le fonti più accreditate, da Mundo Deportivo a Sport, parlano di accordo nuovamente a un passo per il trasferimento nella Capitale del 21enne. Risolto l’impasse sul diritto di recompra, che non sarà previsto nell’affare.

Il Barcellona però avrà un diritto di prelazione in caso di futura cessione del calciatore. Perez dunque è pronto a partire per l’Italia, c’è la Roma ad attenderlo.

…………..

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Carles Perez è sempre più un affare intricato e difficile per la Roma. Le frizioni col Barcellona non si sono attutite sul diritto di riacquisto che i blaugrana vogliono mantenere sul ragazzo.

E le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, e più precisamente dal quotidiano “Mundo Deportivo“, parlano ora di un inserimento del Valencia sul ragazzo. Il Barca manterrebbe comunque un diritto di recompra, sul quale non sembra intenzionato a cedere.

E così Petrachi sta virando su Pedro: nonostante tra pochi giorni l’esterno classe 1987 sarà libero di accordarsi per la prossima stagione a costo zero, il Chelsea intende monetizzare una sua cessione nel mercato invernale, oltre a dover valutare l’entità dell’infortunio di Pulisic che all’inizio di gennaio si è fermato per un problema agli adduttori.

Gli intermediari, riferisce Tele Radio Stereo in questi minuti, sono al lavoro e attendono una risposta dai Blues in giornata, non è escluso che la Roma possa strappare Pedro alla formazione inglese senza pagare alcun indennizzo.

Seguiranno aggiornamenti in diretta.

…………

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Carles Perez alla Roma non è ancora un’operazione conclusa. L’accordo col Barcellona sembrava totale, ma poi i blaugrana hanno fatto marcia indietro, preferendo inserire il famoso diritto di riacquisto che Petrachi aveva seccamente scartato.

“La Roma non è una succursale di nessuno“, le parole del ds a Sky Sport prima del derby contro la Lazio, dichiarazioni che non sono piaciute tanto ai dirigenti blaugrana. Il Barcellona ha subito fatto la voce grossa: o si inserisce un diritto di riacquisto a favore degli spagnoli o Carles Perez non si muove.

Una mossa che ha irrigidito Petrachi, che ormai era uscito allo scoperto contro questa eventualità. Le parti ora sono al lavoro per trovare una soluzione: la via d’uscita potrebbe essere l’inserimento di un diritto di prelazione sulla futura cessione del calciatore. Cioè, se la Roma dovesse rivendere il calciatore, il Barcellona dovrà essere il primo club ad essere contattato. L’obiettivo è chiaro: Petrachi vuole Perez a tutti i costi e continua incessantemente a lavorare per chiudere.

Ma a il ds potrebbe non fermarsi qui per il mercato degli esterni e ha aperto dei canali col Chelsea per Pedro, in uscita dal club inglese. Lo spagnolo, 32 anni, può giocare in qualunque posizione del reparto offensivo e potrebbe andare ad arricchire la batteria degli attaccanti di Fonseca.

Fonte: Sky Sport