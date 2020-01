Stadio della Roma a Tor Vergata, Carosi: “La mia fonte è certa”. Ma arrivano le prime smentite

ULTIME NOTIZIE STADIO ROMA – Il primo grande cambiamento che porterà Dan Friedkin nella Roma riguarderà lo stadio, che non sorgerà a Tor di Valle ma a Tor Vergata. E’ lo notizia bomba (tutta da verificare) che questa mattina ha lanciato il portale “Affaritaliani.it” in un articolo a firma di Fabio Carosi.

Secondo il giornalista, il noto costruttore Gaetano Caltagirone avrebbe già un accordo col futuro proprietario della Roma per costruire l’impianto sui terreni sua proprietà. Proprio Fabio Carosi questa mattina è stato ospite dei microfoni di Te la do io Tokyo, trasmissione radiofonica in onda su Centro Suono Sport, per parlare della sua notizia.

“Stadio Tor Vergata? La mia fonte è certa. Nello stadio a Tor di Valle non ci credono più nemmeno i miei nipotini che hanno 10 anni. I prossimi passi? Firma dell’accordo per la cessione della società, da lì in poi ricomincia da capo il discorso dell’iter dello stadio. Un iter che sarà molto più semplice rispetto a quello di Tor di Valle. Tor Vergata è una zona perfetta, ha già tutti i collegamenti del trasporto pubblico”.

Intanto però arrivano le prime smentite all’indiscrezione. “Si va avanti con Tor di Valle, non ne so nulla dell’ipotesi Tor Vergata“, le parole di Daniele Frongia, assessore allo sport di Roma Capitale. Anche il giornalista Ferdinando Magliaro de Il Tempo, da sempre molto vicino alle vicende dello stadio, sembra a dir poco scettico al riguardo: “Notizie contrarie alla logica e al buon senso, cose mostruose. Roba da pesce d’aprile“, chiosa il giornalista su Twitter.

Redazione Giallorossi.net