Carnevali: “Nessuna squadra in vantaggio per Frattesi, la strada è lunga. Volpato ci interessa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano novità importanti in merito agli affari di calciomercato che ruotano intorno al Sassuolo.

Il direttore sportivo neroverde Giovanni Carnevali ha risposto alle domande dei giornalisti sotto la sede milanese del club, in merito all’incontro con la Juventus per Frattesi e con gli agenti di Volpato: “Io apprezzo la vostra professionalità, ma ci sono momenti in cui non è facile raccontare cosa sta succedendo. Stiamo parlando con più squadre ma e ancora lunga”.

C’è una squadra in vantaggio su Frattesi come ha detto Riso?

“Non c’è nessuna squadra più avanti delle altre, la strada è ancora lunga”.

Sono previsti nuovi incontri nei prossimi giorni anche con altre società?

“In questi giorni ne stiamo facendo diversi, con varie società e procuratori. Non è una trattativa facile, vediamo come si concluderà”.

Sui giovani che il Sassuolo sta seguendo in entrata ci sono novità?

“A noi i giovani interessano, il Sassuolo ha sempre avuto un occhio di riguardo. Oggi abbiamo visto Volpato perché ci interessa anche conoscere personalmente i ragazzi per capire anche come sono a livello di valori umani. Mulattieri e Volpato, indipendentemente da Frattesi, ci interessano”.