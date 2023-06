Roma, offerto Van de Beek

AS ROMA NEWS – Incroci e occasioni di mercato che si susseguono in questo giugno, con Tiago Pinto che ora sta valutando attentamente la possibilità di ingaggiare Donny Van de Beek.

Il centrocampista olandese, 26 anni, è stato offerto ai giallorossi dal Manchester United: il calciatore, poco utilizzato, viene considerato un esubero dagli inglesi, e tramite degli intermediari è stato proposto anche alla Roma.

Per Tiago Pinto l’ingaggio di Van de Beek non è una priorità, ma non ha chiuso la porta in faccia al calciatore: al momento il gm deve pensare a piazzare i propri di esuberi, quindi valuterà la possibilità di concludere l’affare in prestito. Sempre che nel frattempo il giocatore non si sia accasato altrove.

Van de Beek è un centrocampista centrale che aveva raggiunto l’apice della sua carriera nell’Ajax, quando la sua quotazione era arrivata a toccare vette da capogiro, tanto da essere acquistato dai Red Devils nell’estate del 2020 per quasi quarantacinque milioni di euro, bonus compresi.

Il rendimento in Premier però è stato piuttosto deludente. L’infortunio al ginocchio dello scorso gennaio lo ha poi messo fuori causa per il resto della stagione. La Roma dovrà valutare attentamente anche questo aspetto.

Fonte: Gianlucadimarzio.com