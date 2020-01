Caso Pastore: edema osseo. E Kluivert resta ancora fuori

ULTIME NEWS AS ROMA – Niente miracoli. Per il momento la piena salute della rosa è un qualcosa che Paulo Fonseca dovrà chiedere alla Befana, perché Babbo Natale non ce l’ha fatta. Contro il Torino, infatti, la lista degli indisponibili è ancora non banale.

Oltre al lungodegente Zappacosta, che se tutto andrà bene rivedremo in primavera, alla Roma mancheranno anche Santon, Cristante, Pastore e Kluivert. Cristante procede spedito nel recupero, che lo riporterà nella lista dei convocati, si spera, per la partita del 12 gennaio contro la Juventus. L’attaccante olandese, a sua volta, accusa ancora dei problemi alla gamba, dopo l’infortunio rimediato nel corso della partita contro il Verona. Di sicuro salterà il Torino, ma non è certo il suo recupero neppure per il match successivo, quello contro i bianconeri.

Torna infine ad essere un caso la situazione legata a Pastore. L’attaccante argentino accusa un edema osseo, che gli sta creando seri problemi di recupero. A Trigoria, infatti, dicono che difficilmente si potrà rivedere in campo prima di un mese.

(Gazzetta dello Sport, M. Cecchini)