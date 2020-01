L’Everton punta Under, possibile scambio con Kean

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Sembra che gran parte del mercato della Roma di gennaio ruoterà intorno al nome (e ai soldi) di Cengiz Under. L’ataccante turco è senza dubbio il calciatore più richiesto e ha tanti estimatori in Germania e in Inghilterra.

Ed è proprio dalla Premier League che sembra arrivare l’interesse più concreto: l’Everton di Carlo Ancelotti ha messo nel mirino l’esterno mancino giallorosso come possibile rinforzo di gennaio. La Roma chiede 35-40 milioni, ma l’affare potrebbe prevedere l’inserimento di un giocatore come contropartita.

Nell’Everton infatti milita quel Moise Kean che piace tanto a Trigoria e che accontenterebbe anche Fonseca. L’ex centravanti della Juve non è titolare nemmeno dopo l’arrivo di Ancelotti e potrebbe essere sacrificato pur di arrivare a dama con Under.

Fonte: Il Messaggero