Friedkin non sarà all’Olimpico per Roma-Torino: i motivi

ULTIME AS ROMA – A differenza di quanto scritto ieri dal quotidiano “Il Tempo”, Dan Friedkin non sarà presente all’Olimpico domenica sera per assistere al match tra la Roma e il Torino.

A riferirlo oggi il “Corriere della Sera”, che spiega anche il motivo per cui il magnate nato in California ha deciso di rimandare il suo esordio allo stadio.

Friedkin infatti non vuole forzare i tempi dell’esposizione perchè non venga presa come una mancanza di rispetto nei confronti dell‘attuale proprietà. Il suo sbarco a Roma dunque dovrebbe avvenire dopo che il deal sarà concluso ufficialmente.

Fonte: Corriere della Sera