Caso scommesse, arrivano le prime denunce per Corona: El Shaarawy e Casale lo querelano

AS ROMA NEWS – Guai in vista per Fabrizio Corona, che dopo aver tirato recentemente in ballo i calciatori di Roma e Lazio Stephan El Shaarawy e Nicolò Casale, ora vede recapitarsi le prime denunce per rivelazione di segreto d’ufficio e calunnia.

Il primo a presentare querela è stato l’ex difensore del Verona, con il suo legale che ha dichiarato: “Casale non ha mai scommesso su un evento sportivo, è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica. Perseguiremo i responsabili in ogni sede finché non sarà ristabilita la verità”.

A stretto giro di posta è arrivata la denuncia anche dell’attaccante giallorosso El Shaarawy. A breve potrebbero seguirlo anche Nicola Zalewski e Nicolò Barella: “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto“, ha scritto il centrocampista nerazzurro sui social. “Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per di più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa m… Per questo da oggi passerò per vie legali”.

Fonte: Corriere.it