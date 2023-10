Mangiante (Sky Sport): “Mi dicono che il rinnovo di Mourinho non ci sarà. Conte? Non so se si accontenterà dei parametri zero”

AS ROMA NEWS – Angelo Mangiante, ospite dei microfoni di Tele Radio Stereo, commenta al solito l’attualità romanista partendo dall’allenamento odierno: “Oggi Smalling ha fatto un buon test. Llorente ha solo un allenamento in più, ma un infortunio più breve”.

Su Bove: “Ha una gran testa, è molto inquadrato, mi piace tantissimo. Mourinho ha lanciato lui, Zalewski, Felix, che la Roma ha venduto a 7 milioni e oggi giocherebbe in Lega Pro, Tahirovic e Volpato…La solita banalità che lui tratta solo campioni fa comodo a chi fa interessi di parte”.

Il giornalista ha parlato poi del caso Gomez: “In teoria non è ancora squalificato fino a quando non arriverà una comunicazione al Monza, ma Palladino non lo farà giocare. La cosa strana è che questa storia emerga adesso, lui ha continuato a giocare, questa tempistica non è ammissibile. Il giocatore aveva finito di dare il suo apporto, al Siviglia ha dato poco o nulla ed è arrivato al Monza da svincolato”.

Su Conte: “La Roma durante l’interregno di Fienga gli aveva fatto un’offerta molto alta, di circa 9 milioni. A lui fece comodo per il suo vero obiettivo, che era l’Inter. Anche a un allenatore fa comodo creare l’asta. La Roma? Se lo prendi, devi prendere i giocatori, e tanti. Abbiamo visto quello che è successo al Tottenham o alla Juventus…”

Sul rinnovo di Mourinho: “Da quello che mi risulta non ci sarà. Questo è quello che mi dicono al momento. Se uno pensa che se prendi Conte poi arriveranno i giocatori, questo non si può fare perchè c’è il fair play finanziario da rispettare. Questo è un freno per un allenatore che ha sempre chiesto i grandi giocatori. Dovunque andrà vuole i giocatori. Mourinho alla fine si è accontentato, tra virgolette, di giocatori a parametri zero, ha lavorato molto bene sui giovani e ha rivitalizzato su giocatori che non facevano parte dei progetti tecnici dei propri club, come Dybala e Lukaku. Sarà possibile continuare sulla strada dei prestiti e dei parametri zero anche con Conte? Non lo so, se lui si fissa che vuole un calciatore, vuole quello. Al Tottenham ha speso 200 milioni, e non bastavano…”

Fonte: Tele Radio Stereo