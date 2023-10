Roma all’attacco: Belotti e Lukaku per battere il Monza, ma Azmoun chiede spazio

AS ROMA NEWS – Meno uno alla ripartenza del campionato. Josè Mourinho, che oggi tornerà a parlare in conferenza stampa, ritrova due pezzi importanti della propria difesa a poche ore dalla sfida contro il Monza. Ma solo lo spagnolo Llorente ha qualche chance di giocare.

Chris Smalling non è ancora al meglio, ieri ha provato a forzare i ritmi e tutti attendono di sapere come risponderà il suo corpo. Oggi nella rifinitura sono attesi i primi e più importanti verdetti in tal senso: se l’ex Manchester United dovesse essere di nuovo in gruppo, potrebbe anche strappare una convocazione e tornare in panchina. L’obiettivo resta quello di rimetterlo in buone condizioni per la partita di San Siro di fine ottobre.

A Mourinho basterebbe comunque il recupero completo di Llorente per rimettere un minimo le cose a posto: se lo spagnolo giocherà titolare al centro della difesa con Mancini e Ndicka, Cristante tornerà ad agire da intermedio, con Paredes che difficilmente resterà fuori (su di lui però pende lo spettro della diffida). L’altra maglia se la giocherebbero Bove e Aouar, con il franco-algerino che teoricamente parte favorito anche per mancanza di altri calciatori di fantasia in mezzo al campo.

Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola sulla carta non dovrebbero avere rivali, ma occhio a Zalewski che potrebbe essere la sorpresa dell’ultima ora. Lì davanti invece, con Dybala out, il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Belotti e Lukaku, una coppia che ha funzionato alla grande nelle precedenti apparizioni.

Attenzione però ad Azmoun, che sta recuperando la forma migliore: l’iraniano, andato di nuovo in rete con la sua nazionale, potrebbe garantire più estro all’attacco. Al momento il Gallo parte davanti, ma è molto probabile che Sardar trovi spazio a partita in corso.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica