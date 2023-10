Bruno Conti festeggia le nozze d’oro con la Roma: pronta la festa all’Olimpico

NOTIZIE AS ROMA – L’Olimpico si prepara a omaggiare Bruno Conti per un anniversario speciale: le sue nozze d’oro con la Roma.

Un legame indissolubile tra il campione del mondo e la società si riannoda in un calcio che non esiste più, riportandoci ai primi Anni Settanta: “Marazico” debuttò in maglia giallorossa il 9 settembre 1973 nel campionato Primavera contro la Ternana. Aveva appena 18 anni quest’ala guizzante capace di ogni gioco di prestigio con il piede sinistro.

Dal settore giovanile alla Roma dei grandi, con la quale esordisce nel 1974. Sedici le primavere passate insieme, con 402 presenze, uno Scudetto, 5 Coppe Italia oltre a due campionati e una Coppa Italia con la Primavera. Senza contare il titolo mondiale conquistato nel 1982 in Spagna con la Nazionale azzurra.

Durante l’intervallo di Roma-Monza, la società e i tifosi (previsto l’ennesimo tutto esaurito allo stadio) premieranno Bruno Conti per i 50 anni al servizio del club. Un sodalizio eterno, proseguito anche al termine della carriera da giocatore, con Conti che ha sposato per tutta la vita la causa giallorossa. Nel 2012 è stato inserito nella prima edizione della Hall of Fame della Roma, celebrato come uno dei simboli del club capitolino, dove attualmente si occupa del coordinamento tecnico delle squadre giovanili fino all’Under 14.

Non è la prima volta che Conti si presenta all’Olimpico in questa stagione: già contro la Salernitana – e poi in trasferta con il Verona – “Marazico” è stato accolto da una serie di applausi e cori, a simboleggiare l’amore eterno tra Bruno e i tifosi giallorossi.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo