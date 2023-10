Bove, ecco il meritato rinnovo. E ora spera in una maglia da titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edoardo Bove si è guadagnato sul campo il rispetto di tutti, giocatori, società e allenatore. Ragazzo serissimo, grande professionista, sempre disposto ad ascoltare consigli e a migliorarsi, ora per il centrocampista 21enne arrivato dalla Primavera si aprono le porte del meritato rinnovo.

Dopo essere stato a un passo dalla cessione a un club di Serie C (parola di Josè Mourinho), ora Bove è pronto a legarsi alla Roma con un nuovo contratto che lo porterà a non essere il giocatore meno pagato del club (attualmente guadagna quanto Boer): col nuovo accordo il centrocampista percepirà circa un milione di stipendio all’anno. Il suo agente ieri è stato avvistato dentro Trigoria, e l’annuncio è ormai imminente.

Un premio per quanto il calciatore sta dimostrando di meritarsi a suon di prestazioni. Bove si sta facendo trovare sempre pronto, soprattutto ora che Mourinho deve fronteggiare l’emergenza a centrocampo. Contro Frosinone e Cagliari ha giocato titolare, risultando essere uno dei migliori in campo.

Anche domani, in vista della partita contro il Monza, Bove ha delle chance di partire di nuovo dal primo minuto. Rinunciare al suo dinamismo in mezzo al campo non sarà più così semplice, nemmeno ora che Cristante potrebbe tornare a giocare a centrocampo.

Fonti: Il Tempo / Il Romanista / Gazzetta dello Sport / ll Messaggero