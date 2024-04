Caso stipendi, l’arbitrato dà ragione a Ronaldo: la Juve dovrà pagare 9,7 milioni di euro

ALTRE NOTIZIE – La Juventus dovrà pagare 9.774.166,66 milioni di euro (più interessi) a Cristiano Ronaldo, ovvero quanto il portoghese avrebbe dovuto incassare al netto di tasse e contributi.

È quanto hanno stabilito i tre arbitri (Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa) nella disputa tra CR7 e il club bianconero. La vicenda fa riferimento alle mensilità differite dalla Signora nelle cosiddette manovre stipendi e poi mai versate a Ronaldo.

Da qui il contenzioso, per il quale il campione portoghese si è appoggiato a John Shehata, Emanuele Guastalla, Fabio Iudica e Salvatore Pino come legali, ottenendo una vittoria che costerà parecchio anche in termini di bilancio per la Juve, che negli esercizi precedenti non aveva accantonato alcuna quota di rischio per la questione.

Fonte: Gazzetta.it