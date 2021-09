Caso tamponi, Lotito (per ora) si salva: ricorso accolto parzialmente e sanzione da rivalutare

ALTRE NOTIZIE – Era attesa per ieri pomeriggio la decisione del Collegio di Garanzia del CONI in merito al caso tamponi che ha coinvolto la Lazio e Claudio Lotito.

Dopo la condanna in primo grado a sette mesi di inibizione, in secondo grado si era arrivati a dodici. Un tempo sufficiente a far decadere il presidente biancoceleste da ogni carica federale.

Ieri però è arrivata la decisione che rimette tutto in gioco. Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto alcuni motivi di ricorso presentati da Lotito, e il caso è stato “rinviato alla Corte Federale d’Appello della FIGC ai fini della nuova valutazione della misura della sanzione”.

Salva quindi per ora la carica di consigliere federale di Lotito, in attesa della nuova sentenza della Corte Federale d’Appello. Confermati, invece, i dodici mesi di inibizione a Rodia e Pulcini.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport