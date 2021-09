Diawara dice no al Galatasaray: sfuma il trasferimento in extremis

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – In attesa di capire se Steven Nzonzi si deciderà a salutare la Roma per trasferirsi in Qatar, ieri sono prese a circolare voci di mercato riguardanti il futuro di Amadou Diawara.

Il centrocampista giallorosso, che ieri è finalmente riuscito a lasciare la Guinea per fare ritorno nella Capitale, è stato oggetto del desiderio del Galatasaray, il club più blasonato del campionato turco.

L’offerta arrivata sul tavolo della Roma si basava su un prestito oneroso con diritto di riscatto, proposta che i giallorossi hanno ritenuto soddisfacente. Ma il giocatore, rivela l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), ha subito stoppato ogni discorso.

Diawara infatti non ritiene appetibile la destinazione. Il mercato in Turchia chiude oggi, e non ci sono possibilità che l’affare possa concludersi positivamente.

