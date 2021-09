Roma senza pace: si ferma anche Zaniolo. Il punto sull’infermeria in vista del Sassuolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra quasi una maledizione quella che sta colpendo la Roma in questa sosta per le nazionali: dopo i problemi accusati da Vina, Pellegrini, Mancini e i guai occorsi a Diawara, ora si ferma anche Nicolò Zaniolo.

L’attaccante sarebbe dovuto partire titolare nel match degli azzurri contro la Lituania in programma questa sera, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Tutta colpa di una botta dolorosa rimediata nella gara contro la Svizzera, che ha causato un versamento sulla parte interessata.

Per questo Mancini ha deciso di tenerlo fuori dalla gara di stasera. Zaniolo però non farà ritorno a Roma, ma resterà ancora con gli azzurri in vista della partita delicata che l’Italia è chiamata a vincere. La presenza di Nicolò contro il Sassuolo però è in dubbio, esattamente come quella di tutti gli altri acciaccati.

Non è da escludere infatti che Mourinho decida di non rischiare nemmeno lui, e di puntare su Carles Perez (tra i migliori ancora contro la Salernitana) nei tre trequartisti che giocheranno dietro Abraham.

Vina sta bene, e Tabarez medita addirittura di farlo giocare contro l’Ecuador: il giocatore rientrerà comunque a poche ore dal match di campionato e dunque difficilmente sarà a disposizione di Mourinho. Pellegrini ieri si è allenato individualmente e resta in dubbio, ancora di più lo è Mancini che ha svolto solo terapie: uno tra Smalling e Kumbulla domenica prenderà il suo posto.

