Prezzi popolari ed effetto Mou: Olimpico sold out sia in campionato che in Conference

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’effetto Mou trascina i tifosi romanisti allo stadio. La squadra lotta e vince, e la gente ricomincia ad affollare i seggiolini dell’Olimpico.

Non è un caso, scrive oggi Il Tempo, se per la sfida di domenica sera contro il Sassuolo la Roma prevede di fare sold out. Al netto delle restrizioni causa pandemia infatti, ad assistere alla gara dovrebbero esserci 28mila romanisti.

Ieri sera erano stati venduti più di 25mila tagliandi, che dovrebbero registrare il sold outnelle prossime ore. Esaurite la Sud e la Tevere, a disposizione meno di tremila seggiolini tra Monte Mario e Curva Nord.

Anche la prevendita per il match di Conference League del 16 settembre contro il Cska Sofia procede a gonfie vele: venduti 18mila biglietti, Curva Sud e Distinti già esauriti.

Ad incentivare un ritorno allo stadio sono stati anche i prezzi popolari fissati dal club per le prime partite della stagione, una scelta che ha dato i frutti sperati dai Friedkin e dallo Special One, che aspettavano l’inizio del campionato per vivere a pieno l’atmosfera dell’Olimpico.