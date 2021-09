Mou va a mille: col Sassuolo per infrangere un altro record e far volare la Roma

AS ROMA NEWS – Una gara Special quella che si appresta a vivere Josè Mourinho. E non tanto per l’importanza di Roma-Sassuolo, che potrebbe comunque permettere ai giallorossi di restare in testa alla classifica e cominciare a prendere un minimo vantaggio su qualche diretta concorrente.

Per Mou domenica sarà la panchina numero mille, un traguardo ragguardevole per un allenatore di 58 anni, che nella sua carriera ha vinto di tutto e di più (ben 25 trofei vinti da quando allena), infrangendo record su record.

Josè Mourinho, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ha trionfato in ogni campionato a cui ha preso parte: Primeira Liga, Premier, Serie A e Liga, ed è stato l’unico tecnico della storia in grado di conqistare sia la Champions che l’Europa League più di una volta.

Nei 5 tornei top europei, Mourinho è anche il più vincente in assoluto, con 355 successi. Un altro primato potrebbe essere alle porte per lui, nelle dieci avventure tecniche che ha affrontato in carriera non gli era mai successo di cominciare con 5 vittorie in altrettante partite ufficiali. Se domenica la Roma batterà il Sassuolo, un altro record entrerà a far parte della leggenda.