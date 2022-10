Cassano: “La Roma non ha un’idea di calcio, e così sarà fino alla fine. Voglio vedere senza Dybala…”

NOTIZIE AS ROMA – Sul proprio profilo Instagram, Antonio Cassano è tornato ad attaccare Josè Mourinho e la sua Roma. Questo il pensiero dell’ex attaccante giallorosso

“La Roma è terza in classifica a 18/19 punti ma fa fatica. In 11 contro 10 dal 22’ hanno preso il gol del pareggio. E sarà così fino a fine stagione perché non ha un’idea di calcio e ha dei problemi.

Dybala si è fatto male per l’ennesima volta, adesso voglio vedere dove si appoggeranno perché prima facevano affidamento solo su di lui. La Roma non mi esalta assolutamente“.

Fonte: Instagram