Juventus in caduta libera: perde due a zero col Maccabi, altro infortunio per Di Maria

ALTRE NOTIZIE – Crollo Juventus in Champions, battuta anche sul campo degli israeliani del Maccabi Haifa col punteggio di due a zero.

Decide il match una doppietta di Atzili realizzata nel primo tempo. Sconfitta pesantissima per i bianconeri, che vedono allontanarsi ormai definitivamente l’ipotesi di una qualificazione agli ottavi di finale.

Come se non bastasse Allegri, sempre più in bilico, perde di nuovo Angel Di Maria: alla metà del primo tempo l’attaccante argentino, dopo uno scatto, ha rallentato la corsa per poi chiedere immediatamente il cambio. Si teme dunque un altro stop per l’esterno argentino.