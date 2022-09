Cassano non basta, la Roma Primavera fermata in casa dal Torino (1-1)

AS ROMA NEWS – Non va oltre l’uno a uno la Roma Primavera contro i pari età del Torino, che non riesce a vincere al Tre Fontane in questo avvio di campionato.

I granata passano in vantaggio al 26′ con Ginetis con un preciso piatto destro, poi però prima dell’intervallo arriva il pareggio firmato Cassano, in gol con un sinistro che si insacca all’angolino.

Nella ripresa il Toro resta in dieci per l’espulsione di Anton al 64′, e la Roma spinge alla ricerca del definitivo sorpasso. Ma gli ospiti si chiudono bene e non concedono tante occasioni ai giallorossi.

Finisce uno a uno: la Roma poteva sfruttare meglio la superiorità numerica e deve rimandare la prima vittoria davanti al proprio pubblico.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Missori [C] (85′ Louakima), Foubert-Jacquemin, Chesti, Oliveras (70′ Falasca); Pisilli {C}, Faticanti (C) (70′ Vetkal), Tahirovic (55′ Pagano); João Costa (70′ Koffi), Satriano, Cassano.

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Cherubini, Pellegrini, Misitano, D’Alessio, Majchrzak, Silva, Ciuferri, Graziani.

All.: Guidi.

TORINO FC (4-3-2-1) : Passador; Dembélé, N’Guessan, Anton (C), Dellavalle; Gineitis, Ruszel (87′ Rettore), Antolini (55′ D’Agostino); Dell’Aquila (55′ Weidmann), Jürgens (66′ Gaj); Caccavo (55′ Ansah).

A disp.: Hennaux (GK), Brezzo (GK), Corona, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Njie, Marchioro.

All.: Scurto.

Arbitro: Sig. Domenico Mirabella di Napoli.

Assistente 1: Sig. Santino Spina di Palermo.

Assistente 2: Sig. Andrea Mastrosimone di Rimini.

Marcatori: 24′ Gineitis (Torino FC), 43′ Cassano (AS Roma).

Ammoniti: 8′ João Costa (AS Roma), 60′ N’Guessan (Torino FC), 61′ Anton (Torino FC), 61′ Satriano (AS Roma), 64′ Anton (Torino FC), 90’+8 Chesti (AS Roma).

Espulsi: 64′ Anton (Torino FC).

Note: recupero 3’pt, 8’st. Calci d’angolo: 7-2. Temperatura: 23°C (Prevalentemente soleggiato).