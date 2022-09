Mou non si accontenta e chiede un difensore. Zagadou in pole

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Josè Mourinho punzecchia Pinto in conferenza stampa. L’allenatore non lesina complimenti al GM, ma anche una piccola tirata di orecchie quando parla del rinforzo in difesa che gli servirebbe.

L’allenatore poi esce allo scoperto, dichiarando apertamente che servirebbe un ulteriore sforzo fin da subito. L’unica possibilità per accontentare il tecnico è rivolgersi al mercato, ancora florido, degli svincolati.

In cima alla lista delle preferenze di Mou sembra esserci Dan-Axel Zagadou, 23 anni, difensore francese ex Borussia Dortmund che però è limitato dai problemi fisici e dalle alte richieste di ingaggio. Ma il centrale mancino non è l’unico svincolato in lista.

Jason Denayer, 27 anni, ex Lione è un altro profilo che può garantire un’alternativa di buon livello alla difesa di Mourinho. Gli altri nomi da considerare sono Maksimovic, Musacchio e Ceppitelli. Prima però Tiago Pinto deve piazzare Bianda e soprattutto Ante Coric.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Corriere dello Sport