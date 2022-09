Sarri: “Arbitri prevenuti da inizio stagione. O sono scarsi, o c’è la soluzione B che è più preoccupante…”

ALTRE NOTIZIE – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si è scagliato contro l’arbitro Sozza nel post-partita del match perso contro il Napoli per 2 1. Queste le sue parole a Sky Sport:

“Mi sembra che ci sia molto poco da commentare, c’era anche fallo sul loro primo gol perché Kim spinge via Luis Alberto. O sono scarsi o c’è la soluzione B che è più preoccupante.

È da inizio stagione che gli arbitri vengono prevenuti e ce lo dicono anche perché ci sono troppi gialli nei nostri confronti, il designatore deve prendere provvedimenti.

Siamo stati in grande difficoltà in avvio di ripresa, ma poi siamo cresciuti e potevamo pareggiarla, il Napoli poteva vincerla anche in un altro modo, ma così ci lascia un po’ di rabbia“.