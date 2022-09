Roma, riprenditi la vetta

AS ROMA NEWS – Il sabato pirotecnico di questo campionato anomalo ha dato i suoi verdetti: escono rafforzate Milan e Napoli, momentaneamente appaiate in testa alla classifica, mentre frenano Juventus (molto deludente), Inter e Lazio.

E stasera tocca alla Roma. Che vuole provare a riprendersi la vetta. Per farlo però dovrà battere l’Udinese alla Dacia Arena. Un compito non impossibile, ma senza dubbio difficile. Perchè la squadra di Sottil è in salute, e non dovrà fare i conti con gli impegni delle competizioni europee, che invece toglieranno energie ai giallorossi.

Mourinho, nonostante continui a manifestare una certa insoddisfazione per la rosa a disposizione, quest’anno può contare su dei ricambi di primo livello. Gli infortuni però stanno togliendo opzioni importanti al tecnici, che ha apertamente punzecchiato Tiago Pinto chiedendogli un altro rinforzo per la difesa.

Questa sera non ci saranno molte novità: in campo andrà la formazione base, con Karsdorp e Spinazzola favoriti su Celik e Zalewski. Per il turn-over, e vedere in campo gli ultimi arrivati come Camara (belle parole del tecnico per lui) e Belotti dal primo minuto bisognerà attendere l’inizio dell’Europa League.

Stasera Mou si affiderà di nuovo alle invenzioni di Pellegrini, alle giocate di Dybala e ai gol di Tammy Abraham. L’Udinese, squadra molto fisica e formata da giocatori veloci e discretamente tecnici, sarà un banco di prova importante per capire se questa Roma fa sul serio e se sarà in grado di tenere il ritmo delle prime della classe.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini