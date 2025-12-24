Cassano spara a zero: “Dybala non ce la fa più, Pellegrini da zero a zero, Konè da vendere”

Antonio Cassano, ex attaccante della Roma, ha parlato della rosa giallorossa durante la trasmissione Viva El Futbol non lesinando giudizi al vetriolo nei confronti di Dybala, Pellegrini e Manu Konè. Queste le sue parole.

“Adesso Gasperini è quarto, a +1 sulla Juve e neanche tanto lontano dalla prima, che è l’Inter. Però, in questo momento, davanti, devono comprare 3/4 giocatori, devono aiutare Gasperini. Dybala è inguardabile. Dovbyk viene dall’infortunio, Ferguson, anche la partita dopo quella con la Cremonese, l’ha messo ancora fuori. Non capisco se è un atteggiamento, se non è pronto, non lo so, però è impensabile far giocare Dybala, soprattutto se lo fa giocare al posto di Soulé. Dybala ha 32 anni, non ce la fa più, è già da un paio d’anni che non ha più la forza, non ha più la freschezza, appena può tira».

Su Pellegrini.
«Pellegrini è un giocatore da zero a zero. È vero che poi ha fatto un gol importante nel derby, ha segnato su punizione, ha fatto gol, ma non è un giocatore adatto per Gasperini. Sempre mono passo non mi dà niente».

Su Soulé.
«Soulé è un altro giocatore che si deve svegliare, a me piace tanto, però nell’ultimo mese e mezzo non sta facendo buone prestazioni, può fare qualche gol, ma non sta giocando bene».

Su Koné.
«Koné è un buon giocatore, ma se vuole andare all’Inter lo venderei e prenderei Ederson e Lookman. Gasperini vuole un De Roon, che lo fa Cristante, e un Ederson che fa le due fasi, fa la giocata decisiva, calcia in porta, segna, è il giocatore più tecnico, mentre Koné porta la palla talmente tanto che per me non lo vedo nell’idea di Gasperini. Non è quello che serve».

Fonte: Viva El Futbol

  7. Comunque su quello che ha detto ha stra-ragione, Dybala ha chiuso con il calcio ha un problema cronico, purtroppo. Konè, per me è fortissimo, però lo scambierei subito con Ederson.
    L’ideale sarebbe avere Konè+ Ederson a centrocampo, davanti Nusa/Ndoye Zirkzee Soulè
    Via Pellegrini, Dybala, Baldanzi, Bailey, Dovbyk, Ferguson.
    Centravanti di scorta Krstovic

  8. Tranne su kone che può dividere la cosa almeno per me, per il resto sta volta il matto ha detto tutto giusto, bisogna essere obiettivi.

  10. Per una volta – una – condivido quanto detto su:
    Pellegrini
    Konè
    Soulè
    Ederson.
    Su Dybala purtroppo sembra davvero sempre più un ex giocatore (ovviamente se il fisico reggesse sarebbe ancora forse il miglior giocatore della nostra serie A)

  11. Cassano è incommentabile, però non ha totalmente torto.
    Pellegrini é l’emblema dei sesti posti degli ultimi 6 anni, ha palesi carenze caratteriali nonostante il buon talento. Dybala é il mio giocatore preferito, ma una resa così modica non l’aveva mai avuta, occorre farci delle valutazioni.

  14. Sono commenti che in parte condivido. Su Dybala e Pellegrini sono d accordo, su Kone meno, è vero che non vede la porta ma può sbloccarsi da un momento all altro da quel punto di vista. Se giocasse in una squadra con meno responsabilità, troverebbe anche il tempo di smarcarsi ed andare al tiro magari. L ho visto con la Francia , fra quei mostri giganteggia perchè è tutto più facile. .

