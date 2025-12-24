Cassano spara a zero: “Dybala non ce la fa più, Pellegrini da zero a zero, Konè da vendere”

Antonio Cassano, ex attaccante della Roma, ha parlato della rosa giallorossa durante la trasmissione Viva El Futbol non lesinando giudizi al vetriolo nei confronti di Dybala, Pellegrini e Manu Konè. Queste le sue parole.

“Adesso Gasperini è quarto, a +1 sulla Juve e neanche tanto lontano dalla prima, che è l’Inter. Però, in questo momento, davanti, devono comprare 3/4 giocatori, devono aiutare Gasperini. Dybala è inguardabile. Dovbyk viene dall’infortunio, Ferguson, anche la partita dopo quella con la Cremonese, l’ha messo ancora fuori. Non capisco se è un atteggiamento, se non è pronto, non lo so, però è impensabile far giocare Dybala, soprattutto se lo fa giocare al posto di Soulé. Dybala ha 32 anni, non ce la fa più, è già da un paio d’anni che non ha più la forza, non ha più la freschezza, appena può tira».

Su Pellegrini.

«Pellegrini è un giocatore da zero a zero. È vero che poi ha fatto un gol importante nel derby, ha segnato su punizione, ha fatto gol, ma non è un giocatore adatto per Gasperini. Sempre mono passo non mi dà niente».

Su Soulé.

«Soulé è un altro giocatore che si deve svegliare, a me piace tanto, però nell’ultimo mese e mezzo non sta facendo buone prestazioni, può fare qualche gol, ma non sta giocando bene».

Su Koné.

«Koné è un buon giocatore, ma se vuole andare all’Inter lo venderei e prenderei Ederson e Lookman. Gasperini vuole un De Roon, che lo fa Cristante, e un Ederson che fa le due fasi, fa la giocata decisiva, calcia in porta, segna, è il giocatore più tecnico, mentre Koné porta la palla talmente tanto che per me non lo vedo nell’idea di Gasperini. Non è quello che serve».

Fonte: Viva El Futbol