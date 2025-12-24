Roma, il punto sul mercato: l’Atletico non apre per Raspadori, sì di Zirkzee, Disasi promosso da Gasp

Il mercato della Roma entra nel vivo e si sviluppa su più fronti, tra attacco e difesa. A fare il punto è Filippo Biafora de Il Tempo, che fotografa una situazione in movimento ma tutt’altro che risolta.
Raspadori, l’Atletico frena – Per Giacomo Raspadori la strada resta in salita. L’Atletico Madrid, proprietario del cartellino, non ha ancora aperto alla possibilità di un prestito senza obbligo di riscatto, formula considerata imprescindibile dalla Roma. Finché il club spagnolo non ammorbidirà la propria posizione, l’operazione resta bloccata.
Zirkzee, il giocatore ha detto sì – Diverso il discorso per Joshua Zirkzee. L’attaccante ha dato il proprio gradimento al trasferimento in giallorosso e la Roma continua a trattare con il Manchester United per trovare l’intesa definitiva. La volontà del giocatore rappresenta un segnale importante, ma servirà ancora lavoro al tavolo delle trattative.
Disasi promosso da Gasperini – Capitolo difesa: Axel Disasi resta un nome caldo. Gasperini ha pienamente promosso il centrale francese come possibile rinforzo per il reparto arretrato, confermando l’interesse tecnico della Roma per il giocatore. Ora la palla passa alle condizioni dell’operazione.
Per me è meglio se non arriva Raspadori.
E’ chiaro che vicino a sua evanescenza Pellegrini sarebbe, nell’immediato, un valore aggiunto chiaro.
Ma ragionando nel medio-lungo periodo, dove ti presenti in champions co Raspadori?
2 club di un livello a cui tu dovresti e potresti ambire l’hanno scartato.
Poi se è pensato come una futura riserva/rotazione dietro al futuro esterno sinistro titolare, allora ci sta.
Ma se deve esse lui il futuro rimanesse dove sta.
sto vedendo la partita della costa d’avorio, kessié è una forza della natura magari averlo , a centrocampo con kone’ farebbero vedere i sorci verdi a tutti.
Ci sono le solite operazioni di disturbo, da parte delle solite squadre strisciate che ostacolano il rafforzamento della Roma, magari offrendo alle società di appartenenza dei giocatori in questione le condizioni a loro più gradite…Ora spetta ai Friedkin accettare le su dette formule per mettersi alla pari e aggirare gli ostacoli che da anni sono messi sul nostro cammino in sede di mercato per evitare una nostra crescita che sia d’intralcio ai loro obiettivi…. Da Gennaio in poi la Roma potrebbe fare paura e togliere loro l’osso dalla bocca!
Per ogni singolo acquisto Massara impiega circa un mese,quindi non c’è la faremo per fine mercato ad acquistarne tre purtroppo…
credo che Raspadori sia un buon giocatore…considerando che conosce già la serie A…io li spenderei 20 milioni per lui visto che ne abbiamo spesi di più per giocatori che non hanno fatto nulla o quasi…e poi con Zirkee …
Il Chelsea non può più effettuare prestiti, e dubito intendiamo comprarlo, quindi cosa sta approvando esattamente Gasperini?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.