Roma, il punto sul mercato: l’Atletico non apre per Raspadori, sì di Zirkzee, Disasi promosso da Gasp

Il mercato della Roma entra nel vivo e si sviluppa su più fronti, tra attacco e difesa. A fare il punto è Filippo Biafora de Il Tempo, che fotografa una situazione in movimento ma tutt’altro che risolta.

Raspadori, l’Atletico frena – Per Giacomo Raspadori la strada resta in salita. L’Atletico Madrid, proprietario del cartellino, non ha ancora aperto alla possibilità di un prestito senza obbligo di riscatto, formula considerata imprescindibile dalla Roma. Finché il club spagnolo non ammorbidirà la propria posizione, l’operazione resta bloccata.

Zirkzee, il giocatore ha detto sì – Diverso il discorso per Joshua Zirkzee. L’attaccante ha dato il proprio gradimento al trasferimento in giallorosso e la Roma continua a trattare con il Manchester United per trovare l’intesa definitiva. La volontà del giocatore rappresenta un segnale importante, ma servirà ancora lavoro al tavolo delle trattative.

Disasi promosso da Gasperini – Capitolo difesa: Axel Disasi resta un nome caldo. Gasperini ha pienamente promosso il centrale francese come possibile rinforzo per il reparto arretrato, confermando l’interesse tecnico della Roma per il giocatore. Ora la palla passa alle condizioni dell’operazione.

L’#AtleticoMadrid non ha ancora aperto ad un prestito senza obbligo di riscatto per #Raspadori, per #Zirkzee c’è il sì del giocatore e si continua a trattare con il #ManchesterUnited. Gasperini ha pienamente promosso #Disasi come eventuale rinforzo per la difesa#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/EgjAq3eD5G — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) December 24, 2025