FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 13:40 – Drăgușin, l’agente: “È pronto, ma deve giocare”

Radu Drăgușin resta un nome accostato alla Roma. Il suo agente Florin Manea chiarisce: “La condizione fisica è davvero buona, è più forte e più veloce. Mi ha detto che è pronto”. Sul futuro: “Il club non vuole venderlo, ma se il numero di partite non sarà quello che vogliamo ne terremo conto”. E conclude: “È una situazione in bilico, ci sono interessi. Dobbiamo trovare una soluzione per farlo giocare fino all’estate”.

Ore 10:45 – Su Raspadori c’è anche la Juventus

Non solo la Roma: su Giacomo Raspdori ci sarebbe anche la Juve di Spalletti, alla ricerca di un rinforzo di qualità per l’attacco. I bianconeri sperano che l’Atletico Madrid apra al prestito secco per farsi avanti. (La Stampa)

Ore 10:00 – Roma, valutazioni sulla fascia sinistra

Non solo difesa e attacco: la Roma monitora anche la corsia mancina in vista di gennaio. Le riflessioni sul rendimento di Tsimikas e sulle condizioni fisiche di Angelino tengono aperta l’ipotesi di un rinforzo. Al momento non ci sono nomi concreti, ma la situazione è sotto osservazione e potrebbe evolversi in base alle occasioni di mercato. (Il Messaggero)

Ore 9:35 – Riccardo Viola: “Stadio? Papà lo sognava”

Riccardo Viola ha accolto con emozione la consegna del progetto dello stadio di Pietralata: “Finalmente anche noi romanisti avremo il nostro stadio”. Il figlio di Dino Viola parla di “regalo più bello per i tifosi” e di una svolta storica a ridosso del centenario. “Papà era convinto che lo stadio di proprietà avrebbe reso la Roma più forte”, ha ricordato, sottolineando come all’epoca il progetto naufragò tra ostacoli politici e la priorità data alla ristrutturazione dell’Olimpico per Italia ’90. (Corriere della Sera)

Ore 8:20 – Stadio Roma, consegnato il progetto: parte l’iter

La Roma ha consegnato al sindaco Gualtieri il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio di Pietralata, impianto da 62mila posti e oltre un miliardo di euro. A gennaio il Comune avvierà l’analisi del dossier, poi il passaggio in Regione per la Conferenza dei servizi decisoria, con tempi fino a 180 giorni. L’obiettivo è iniziare i lavori nel 2027 e inaugurare lo stadio nella stagione 2029/30. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:40 – Pisilli, cautela da Trigoria: la Roma frena

Sull’asse Roma-Genoa filtra prudenza da Trigoria. Il Genoa resta interessato a Niccolò Pisilli, ma la Roma preferirebbe trattenerlo come alternativa affidabile almeno fino al pieno rientro di El Aynaoui. Una posizione che rallenta l’operazione senza chiuderla del tutto. In parallelo resta viva la pista Frendrup, con l’ipotesi di uno scambio di prestiti ancora sul tavolo. (Gazzetta dello Sport)

