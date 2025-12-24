Gli auguri di buon Natale dalla redazione di Giallorossi.net!

Affezionatissimi lettori, anche quest’anno è arrivato quel momento lì: panettone sul tavolo, telecomando in mano… e la Roma sempre nei pensieri.

Vogliamo augurare a tutti voi un Natale sereno, da vivere con le persone che amate, magari con qualche sorriso in più e qualche pensiero in meno. Giallorossi.net continua a esistere e a crescere grazie alla vostra passione, ai commenti, alle discussioni (sì, anche a quelle accese) e a quell’amore viscerale per questi colori che non conosce feste comandate.

Noi, come sempre, cercheremo di fare la nostra parte: raccontare la Roma con la passione di chi ama quei colori ma senza nascondere la polvere sotto il tappeto. Anche durante le festività il sito resterà aggiornato, perché la Roma non va mai in vacanza. Purtroppo… o per fortuna!

Ora però staccate un attimo, godetevi il Natale e ricaricate le batterie: il calendario, come sempre, non farà sconti.

Buon Natale a voi e alle vostre famiglie da tutta la redazione di Giallorossi.net!