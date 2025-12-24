Gli auguri di buon Natale dalla redazione di Giallorossi.net!

Affezionatissimi lettori, anche quest’anno è arrivato quel momento lì: panettone sul tavolo, telecomando in mano… e la Roma sempre nei pensieri.
Vogliamo augurare a tutti voi un Natale sereno, da vivere con le persone che amate, magari con qualche sorriso in più e qualche pensiero in meno. Giallorossi.net continua a esistere e a crescere grazie alla vostra passione, ai commenti, alle discussioni (sì, anche a quelle accese) e a quell’amore viscerale per questi colori che non conosce feste comandate.
Noi, come sempre, cercheremo di fare la nostra parte: raccontare la Roma con la passione di chi ama quei colori ma senza nascondere la polvere sotto il tappeto. Anche durante le festività il sito resterà aggiornato, perché la Roma non va mai in vacanza. Purtroppo… o per fortuna!
Ora però staccate un attimo, godetevi il Natale e ricaricate le batterie: il calendario, come sempre, non farà sconti.
Buon Natale a voi e alle vostre famiglie da tutta la redazione di Giallorossi.net!
Auguri di buon Natale alla redazione e a tutti i tifosi giallorossi…
Buon natale a tutti e sempre forza Roma!
Buon Natale a tutta la redazione, a tutte le tifose e ai tifosi della Roma 💛❤️
Auguri a tutti ed alla redazione che fa da collettore della nostra passione. Auguri anche alla nostra Roma, squadra e passione che ci unisce pur nelle differenti opinioni ma con il comune denominatore dell’amore per i nostri colori. Stiamo uniti al fianco della società, che tra mille difficoltà non ha risparmiato energie, al fianco del nostro allenatore che ha doti umane e tecniche fuori dal comune. Infine un auspicio…ho 56 anni, vivo da sempre fuori Roma e tifo Roma da quando avevo 8 anni…vorrei tanto vedere una partita nel nostro stadio, la nostra casa, il nostro focolare, assieme a mio figlio oramai grande ed uomo a sua volta. È il mio grande sogno ed il mio desiderio. Spero di farcela. AUGURI A TUTTI ED AUGURI ALLA REDAZIONE.
Marcello
Auguri a tutti dalla Florida…ho trovato dei lupacchiotti pure qua!!! DAJE!!!!
Grazie GR per questo maggico spazio!
Auguri giallorossi a tutti!!!!!
