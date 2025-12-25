Roma, gennaio non è solo acquisti: Ferguson verso l’addio, Bailey resiste, Tsimikas in bilico

0
24

Il mercato di gennaio della Roma non passerà soltanto dai rinforzi, ma anche da scelte nette su chi farà parte – o meno – del progetto. Gasperini, dopo la sfida con la Juventus, ha tracciato una prima linea di confine.

Ferguson ai margini: prestito a rischio – Evan Ferguson è finito di fatto ai margini. Il tecnico lo ha escluso dalle rotazioni e il suo futuro appare segnato: il prestito difficilmente proseguirà, a meno di una svolta immediata nelle prossime settimane. Il Brighton sta valutando se riportarlo alla base e dalla Turchia rimbalza l’interesse del Fenerbahce. Prima di liberarlo, però, la Roma dovrà necessariamente individuare un sostituto.

LEGGI ANCHE – Idea Coppola per la Roma: dialogo col Brighton nell’intreccio Ferguson

Bailey, Massara frena – Situazione diversa per Leon Bailey. Nonostante qualche difficoltà, il direttore sportivo Massara non vorrebbe sacrificarlo a gennaio. L’idea è attendere e capire se il giocatore riuscirà finalmente a esprimersi al meglio dal punto di vista fisico, prima di prendere decisioni drastiche.

Tsimikas, posizione in bilico – Chi resta invece in una zona grigia è Tsimikas. La sua posizione è ancora da chiarire e non è escluso che il mercato invernale possa portare sviluppi anche in uscita.

Gennaio, dunque, non sarà solo il mese dei rinforzi, ma anche quello delle scelte definitive: sfoltire, chiarire e decidere. Senza troppi sentimentalismi.

LEGGI ANCHE – Massara, senti Pruzzo: “Dybala a vita. Raspadori non aggiunge molto, Zirkzee sì”

Fonte: corrieredellosport.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteGli auguri di buon Natale dalla redazione di Giallorossi.net!

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome