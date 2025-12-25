Roma, gennaio non è solo acquisti: Ferguson verso l’addio, Bailey resiste, Tsimikas in bilico

Il mercato di gennaio della Roma non passerà soltanto dai rinforzi, ma anche da scelte nette su chi farà parte – o meno – del progetto. Gasperini, dopo la sfida con la Juventus, ha tracciato una prima linea di confine.

Ferguson ai margini: prestito a rischio – Evan Ferguson è finito di fatto ai margini. Il tecnico lo ha escluso dalle rotazioni e il suo futuro appare segnato: il prestito difficilmente proseguirà, a meno di una svolta immediata nelle prossime settimane. Il Brighton sta valutando se riportarlo alla base e dalla Turchia rimbalza l’interesse del Fenerbahce. Prima di liberarlo, però, la Roma dovrà necessariamente individuare un sostituto.

Bailey, Massara frena – Situazione diversa per Leon Bailey. Nonostante qualche difficoltà, il direttore sportivo Massara non vorrebbe sacrificarlo a gennaio. L’idea è attendere e capire se il giocatore riuscirà finalmente a esprimersi al meglio dal punto di vista fisico, prima di prendere decisioni drastiche.

Tsimikas, posizione in bilico – Chi resta invece in una zona grigia è Tsimikas. La sua posizione è ancora da chiarire e non è escluso che il mercato invernale possa portare sviluppi anche in uscita.

Gennaio, dunque, non sarà solo il mese dei rinforzi, ma anche quello delle scelte definitive: sfoltire, chiarire e decidere. Senza troppi sentimentalismi.

