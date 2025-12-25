Roma, non solo Zirkzee: occhi su Ilenikhena. Il Monaco apre alla cessione

Joshua Zirkzee resta il grande obiettivo della Roma per l’attacco, ma a Trigoria non si lavora su un solo tavolo. In attesa del via libera del Manchester United – che vorrebbe trattenere l’olandese almeno fino a metà gennaio – il ds Massara sta sondando piste alternative per un reparto offensivo destinato a cambiare profondamente.

Le prossime settimane potrebbero infatti portare a due uscite pesanti. Evan Ferguson è sempre più vicino al ritorno al Brighton, mentre anche la posizione di Dovbyk non è più intoccabile. In questo contesto si inserisce un nuovo nome, giovane ma già molto osservato in Europa.

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, la Roma segue con attenzione George Ilenikhena, attaccante classe 2006 in uscita dal Monaco. Il club del Principato avrebbe aperto alla cessione del talento nigeriano, fissando il prezzo intorno ai 20 milioni di euro.

Non una pista semplice: su Ilenikhena c’è forte concorrenza. Eintracht Francoforte, Stoccarda, Bayer Leverkusen e Villarreal stanno monitorando la situazione, pronti a inserirsi. La Roma, però, osserva con interesse, consapevole che il mercato di gennaio potrebbe non limitarsi a un solo colpo in avanti.Zirkzee resta la priorità assoluta, ma il casting offensivo è già iniziato.

Fonte: CaughtOffside