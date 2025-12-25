Raspadori, l’Atletico Madrid non fa sconti: la richiesta è di 22 milioni di euro

Giacomo Raspadori resta uno degli obiettivi principali della Roma, ma dall’Atlético Madrid arrivano i primi segnali di freddezza. Al Metropolitano non c’è né urgenza né particolare volontà di privarsi dell’attaccante, che viene ancora considerato un’opzione utile da Simeone e dal ds Mateu Alemany per completare il reparto con Julián Álvarez, Sørloth e Griezmann.

Pur essendo il 20° giocatore per minutaggio (326 minuti), Raspadori ha sfruttato bene lo spazio concesso: 2 gol nelle 4 presenze da titolare e 2 assist nelle 14 apparizioni complessive. Numeri che ne rafforzano la considerazione interna, al netto di un impiego limitato.

L’unico vero fattore che potrebbe spingerlo a valutare un addio è la mancanza di continuità, a fronte delle offerte provenienti dall’Italia, in particolare dalla Roma, dove avrebbe un ruolo più centrale senza che ciò abbia finora inciso sul suo status in Nazionale.

Sul piano economico, però, l’Atlético è chiaro. A fronte della proposta giallorossa di prestito a 2 milioni con diritto di riscatto a 20, il club spagnolo prenderebbe in considerazione l’operazione solo con obbligo di riscatto, con l’obiettivo di recuperare i 22 milioni investiti per acquistarlo dal Napoli la scorsa estate.

Fonte: Marca.com