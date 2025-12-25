Roma, stop Pellegrini: si teme uno stiramento

Brutta notizia per Gian Piero Gasperini. La Roma rischia di perdere Lorenzo Pellegrini per la sfida di campionato contro il Genoa, in programma lunedì 29 dicembre.

Secondo quanto riportato da Roma Sport, il centrocampista giallorosso si è fermato durante l’allenamento di ieri a Trigoria. Per il classe 1996 si teme uno stiramento, problema che potrebbe costringerlo a dare forfait per il match contro la squadra di Daniele De Rossi. Pellegrini avrebbe affrontato il Genoa guidato dal suo ex compagno ed ex allenatore, aggiungendo ulteriore valore simbolico alla partita.

Le condizioni del centrocampista verranno valutate nelle prossime ore, ma al momento la sua presenza contro il Genoa appare fortemente in dubbio.

Redazione GR.net

13 Commenti

    • detto francamente, tra lui e Dybala, l’infortunio me lo aspetto. la differenza è che, facendo le dovute proporzioni, quando sono in forma e quando va tutto bene, magari, qualcosa, Dybala di più, in campo si vede, ma tutto ciò non può giustificare ingaggi spropositati…

    • No è che nun je va de da’ n’dispiacere a Danielino. .. ce dovrà da penzà quarchedunartro … e Buon Natale a tutti !

    • Nonostante non lo stimi affatto, gasperini lo schiera quasi continuamente da inizio partita, qualcosa significherà. Se non altro riempie il campo per poi lasciare spazio a chi gli subentra e consegnargli un avversario un pochino più stanco. Anche questo è calcio.

  8. Si avvicina il mercato e l’inossidabile capitano si infortuna in maniera seria, riparleremo del rinnovo a febbraio, serie ormai conosciuta senza nemmeno fare spoiler

