Roma-Frendrup, contatti positivi: Gasperini lo voleva già all’Atalanta

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, la Roma è chiamata a muoversi con decisione per restare agganciata alla corsa al quarto posto. Tra i profili monitorati dal direttore sportivo Massara c’è quello di Morten Frendrup, centrocampista del Genoa che continua a raccogliere consensi a Trigoria.
Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, i contatti tra i club e gli agenti del giocatore sarebbero stati positivi. Un segnale importante, che conferma come il nome del danese sia più di una semplice suggestione. Frendrup potrebbe rientrare in un’operazione più ampia con il Genoa, con Niccolò Pisilli possibile contropartita in un’ipotesi di scambio di prestiti, formula su cui i due club stanno ragionando. Un’idea che permetterebbe alla Roma di inserire subito un centrocampista pronto, senza appesantire il bilancio.
Non è un dettaglio secondario il gradimento di Gian Piero Gasperini: il tecnico aveva già messo Frendrup nel mirino in passato, ai tempi dell’Atalanta, apprezzandone intensità, dinamismo e capacità di reggere ritmi alti. Caratteristiche che oggi mancano a tratti nel centrocampo giallorosso.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, Moretto: “Scambio Pisilli-Frendrup possibile, contatti in corso” (VIDEO)
La pista resta calda e destinata a svilupparsi nelle prossime settimane. Frendrup è un nome concreto, funzionale e già conosciuto dall’allenatore: tutti elementi che, a gennaio, fanno la differenza.
È sicuramente un “soldato” abile per il Gasp..
Ma, una domanda mi sorge spontanea, nel centrocampo della Roma manca un play, un regista, sicuri che la notizia sia attendibile..??
Mi rifiuto di leggere e credere a una notizia di schira (sta di fatto che spero che il trasferimento avvenga)
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.