Pellegrini ko, riecco Baldanzi falso nove: così Gasp pensa di ridisegnare l’attacco

La Roma attende l’esito degli esami strumentali di Lorenzo Pellegrini, fermatosi in allenamento a Trigoria. Le verifiche serviranno a chiarire l’entità dell’infortunio, ma nelle ultime ore cresce il timore che possa trattarsi di una lesione muscolare, scenario che lo escluderebbe non solo dalla sfida con il Genoa, ma anche dai successivi impegni contro Atalanta e Lecce.

Uno stop potenzialmente più lungo del previsto, che Gasperini dovrà gestire anche alla luce di una situazione contrattuale già nota: Pellegrini, così come Dybala ed El Shaarawy, è in scadenza a fine stagione. Un elemento di contesto che non cambia l’urgenza delle scelte tecniche nel breve periodo, ma che contribuisce a ridisegnare le gerarchie.

Sul piano tattico, il tecnico sta valutando un assetto offensivo diverso. L’ipotesi più concreta è quella di Baldanzi impiegato da falso nove, con Dybala e Soulé a muoversi alle sue spalle. Una soluzione che consentirebbe maggiore mobilità e palleggio nella zona centrale, soprattutto in un momento in cui Dovbyk non è ancora al meglio e Ferguson appare ai margini, con un futuro sempre più orientato verso il ritorno al Brighton.

Nel medio periodo, l’eventuale arrivo di Giacomo Raspadori potrebbe offrire a Gasperini un’alternativa in più proprio tra le linee, andando a compensare l’assenza di Pellegrini e ampliando le rotazioni offensive. Per ora, però, la Roma resta in attesa degli esami e prepara la gara col Genoa studiando soluzioni interne, con Baldanzi nuovamente candidato a un ruolo da centravanti, in attesa del rientro a pieno regime di Dovbyk e dei rinforzi chiesti a gran voce da Gasp sul mercato.

Fonte: Gazzetta.it