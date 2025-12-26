Pellegrini ko, riecco Baldanzi falso nove: così Gasp pensa di ridisegnare l’attacco

La Roma attende l’esito degli esami strumentali di Lorenzo Pellegrini, fermatosi in allenamento a Trigoria. Le verifiche serviranno a chiarire l’entità dell’infortunio, ma nelle ultime ore cresce il timore che possa trattarsi di una lesione muscolare, scenario che lo escluderebbe non solo dalla sfida con il Genoa, ma anche dai successivi impegni contro Atalanta e Lecce.
Uno stop potenzialmente più lungo del previsto, che Gasperini dovrà gestire anche alla luce di una situazione contrattuale già nota: Pellegrini, così come Dybala ed El Shaarawy, è in scadenza a fine stagione. Un elemento di contesto che non cambia l’urgenza delle scelte tecniche nel breve periodo, ma che contribuisce a ridisegnare le gerarchie.
Sul piano tattico, il tecnico sta valutando un assetto offensivo diverso. L’ipotesi più concreta è quella di Baldanzi impiegato da falso nove, con Dybala e Soulé a muoversi alle sue spalle. Una soluzione che consentirebbe maggiore mobilità e palleggio nella zona centrale, soprattutto in un momento in cui Dovbyk non è ancora al meglio e Ferguson appare ai margini, con un futuro sempre più orientato verso il ritorno al Brighton.
Nel medio periodo, l’eventuale arrivo di Giacomo Raspadori potrebbe offrire a Gasperini un’alternativa in più proprio tra le linee, andando a compensare l’assenza di Pellegrini e ampliando le rotazioni offensive. Per ora, però, la Roma resta in attesa degli esami e prepara la gara col Genoa studiando soluzioni interne, con Baldanzi nuovamente candidato a un ruolo da centravanti, in attesa del rientro a pieno regime di Dovbyk e dei rinforzi chiesti a gran voce da Gasp sul mercato.
Fonte: Gazzetta.it
Il collegamento tra la situazione contrattuale e l’infortunio occorso a Pellegrini (salvo pensare a una ipotetica cessione nel mercato invernale) mi appare piuttosto “oscuro”…..andranno “salutati” tutti a scadenza…..
no te prego !!!
meglio una punta con il fisico tipo Ferg che Balda che viene sovrastato o spazzato via
posso capire che non vedi Ferg, ma come fai a vedere piu Balda che Ferg come prima punta
che Dio ce la mandi bona
bastaaaaaa
Ah ecco….Invece di Dybala mette Baldanzi falso nove…. Ferguson je deve sta’ proprio sui cosiddetti…..
Per me tutti questi giocatori piccolini non mi convincono. Non strusciamo palla. possible che non esce fuori nessuno del vivaio?
apposto ancora non è bastato fare grandi figure giocando così mah
Scelta astuta quella di rompere del tutto con Ferguson, con Dovbyk fuori e il mercato ancora chiuso , sì sì proprio astuta…. ma io dico, non era più saggio mantenere le acque calme e scaricare l’irlandese al momento giusto e soprattutto dopo aver preso un sostituto ?
Ho io una grande idea: mettere ogni giocatore nel proprio ruolo! Troppo facile?
temo che il gasp faccia x dispetto di mia moglie me lo taglio, aime……anzi ainoi!!
L’unica spiegazione che ho è che fattori extra calcistici hanno allontanato Ferguson dalla Roma e dall’Italia. Penso che siano molto gravi in quanto passano sopra anche al danno economico conseguente.
Sicuramente visti altri precedenti temo che l’ambiente Roma ha ancora qualche tara da correggere e oltretutto questo non è un buon viatico per attirare grandi giocatori.
Buongiorno…soro stiano scherzando.
Se giocheremo col falso nove non sarà una cosa normale.
Lasciare in panca un giocatore reduce da una doppietta 2 settimane fa e a 3 prestazioni positive sul campo, per adottare uno schieramento che sinora è stato fallimentare.
E a memoria non mi sovviene una cosa simile nè alla Roma nè in altre squadre di rilievo.
Perché non siamo di fronte ad un’emergenza ma ad una discutibilissima scelta tecnica.
Estremizzando, come se giocassimo con Ziolkowski in porta perché Gollini o Vasquez non lo convincono.
Che palle co’ sto falso 9.
Gasperini è proprio fissato.
