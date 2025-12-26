Raspadori, la Roma insiste: possibile prestito oneroso con diritto di riscatto (VIDEO)

3
50

La Roma sta continuando a lavorare su Giacomo Raspadori, uno dei profili individuati per rinforzare l’attacco nella sessione invernale. Al momento, però, la trattativa con l’Atletico Madrid procede a distanza. Come riferito da Matteo Moretto, nelle ultime ore non si sono registrati nuovi contatti diretti tra i due club.

La posizione dei Colchoneros è chiara: Raspadori non verrà ceduto a condizioni considerate svantaggiose. L’Atletico è disposto ad aprire solo a un prestito con obbligo di riscatto condizionato oppure a una cessione a titolo definitivo, con l’obiettivo di rientrare dei 22 milioni di euro investiti in estate per acquistarlo.

LEGGI ANCHE – Raspadori, l’Atletico Madrid non fa sconti: la richiesta è di 22 milioni di euro

La Roma, dal canto suo, continua a studiare una soluzione sostenibile. L’ipotesi al vaglio resta quella di un prestito oneroso – con una cifra compresa tra i 2 e i 4 milioni – accompagnato da un riscatto intorno ai 18-20 milioni più bonus. Una formula che permetterebbe ai giallorossi di diluire l’investimento, legandolo anche ai risultati sportivi.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per provare a ridurre la distanza e capire se esistono margini per sbloccare l’operazione. Raspadori resta nel mirino di Massara.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedentePellegrini ko, riecco Baldanzi falso nove: così Gasp pensa di ridisegnare l’attacco
Articolo successivoDe Rossi racconta: “Non meritavo quell’esonero, ho avuto problemi con l’ad. L’exploit della Roma? Lo avevo predetto…”

3 Commenti

  2. Ieri l’Atletico voleva tutti i soldi pieni per vendere Raspadori, ora invece scrivono che sta trattando con la Roma.. qua dobbiamo verificare l’attendibilità delle fonti per fare un commento serio e tra Moretto e Marca è da capire chi spara la stronxata più grossa..

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome