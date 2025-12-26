Raspadori, la Roma insiste: possibile prestito oneroso con diritto di riscatto (VIDEO)

La Roma sta continuando a lavorare su Giacomo Raspadori, uno dei profili individuati per rinforzare l’attacco nella sessione invernale. Al momento, però, la trattativa con l’Atletico Madrid procede a distanza. Come riferito da Matteo Moretto, nelle ultime ore non si sono registrati nuovi contatti diretti tra i due club.
La posizione dei Colchoneros è chiara: Raspadori non verrà ceduto a condizioni considerate svantaggiose. L’Atletico è disposto ad aprire solo a un prestito con obbligo di riscatto condizionato oppure a una cessione a titolo definitivo, con l’obiettivo di rientrare dei 22 milioni di euro investiti in estate per acquistarlo.
LEGGI ANCHE – Raspadori, l’Atletico Madrid non fa sconti: la richiesta è di 22 milioni di euro
La Roma, dal canto suo, continua a studiare una soluzione sostenibile. L’ipotesi al vaglio resta quella di un prestito oneroso – con una cifra compresa tra i 2 e i 4 milioni – accompagnato da un riscatto intorno ai 18-20 milioni più bonus. Una formula che permetterebbe ai giallorossi di diluire l’investimento, legandolo anche ai risultati sportivi.
Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per provare a ridurre la distanza e capire se esistono margini per sbloccare l’operazione. Raspadori resta nel mirino di Massara.
noooooooooooooooooooooooooo
Ieri l’Atletico voleva tutti i soldi pieni per vendere Raspadori, ora invece scrivono che sta trattando con la Roma.. qua dobbiamo verificare l’attendibilità delle fonti per fare un commento serio e tra Moretto e Marca è da capire chi spara la stronxata più grossa..
obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione champions e s’abbracciamo
daje Roma daje
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.