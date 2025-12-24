Idea Coppola per la Roma: dialogo col Brighton nell’intreccio Ferguson

La Roma lavora su più tavoli per rinforzare la difesa e tra le piste monitorate c’è anche quella che porta a Diego Coppola. Il club giallorosso è in dialogo con il Brighton per valutare l’arrivo del difensore in prestito, in un’operazione che potrebbe incastrarsi con il ritorno di Evan Ferguson al club inglese.

L’ipotesi, avanzata questa mattina dalle colonne de La Repubblica, viene descritta come una sorta di scambio di esigenze, utile a entrambe le società per sistemare situazioni aperte. Coppola rappresenterebbe una soluzione alternativa rispetto ad altri profili più costosi.

Diego Coppola, 21 anni, è un difensore centrale forte fisicamente e abile nell’impostazione del gioco. La scorsa estate si era trasferito al Brighton per 11 milioni di euro, ma con la maglia del club inglese ha trovato pochissimo spazio: in Premier per lui appena 4 apparizioni e soli 104 minuti in campo in questa metà di stagione.

Fonte: La Repubblica

