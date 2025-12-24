Roma all’attacco: Raspadori subito, poi Zirkzee

La Roma ha deciso di andare fino in fondo per rilanciare l’attacco. Le trattative per Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori sono entrate nel vivo e rappresentano il fulcro del mercato invernale giallorosso, anche se i nodi da sciogliere restano diversi, soprattutto su formule e tempistiche.

Per Zirkzee il dialogo con il Manchester United è in stato avanzato. La base dell’operazione è un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. La distanza economica, però, non è ancora colmata: il club inglese parte da una valutazione di 50 milioni, mentre la Roma si è spinta fino a 35, con Massara pronto ad avvicinarsi quota 40 per accontentare Gasperini, come riporta La Repubblica.

Il vero problema riguarda i tempi: lo United non ha fretta di cedere l’attaccante, considerato un’alternativa utile durante la Coppa d’Africa. Il rischio è di vederlo a Trigoria solo a fine gennaio, uno scenario che il tecnico vorrebbe evitare.

Secondo Il Tempo, l’olandese ha già un’intesa con la Roma ed è molto motivato a vestire la maglia giallorossa, ma manca ancora il via libera definitivo del Manchester United, che preferirebbe attendere il rientro di Mbeumo e Diallo. La formula resterebbe quella del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di Champions, con Massara in pressing per accelerare i tempi. Anche Il Messaggero conferma che l’operazione è ben avviata: si parla di un prestito oneroso da 5 milioni con riscatto fissato a 30 più 5 di bonus, con tempistiche che portano a metà gennaio.

Discorso parallelo per Giacomo Raspadori. L’obiettivo della Roma è averlo il prima possibile, idealmente già all’inizio del 2026, lavorando su un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni e sempre legato alla qualificazione in Champions, come scrive La Repubblica. L’ostacolo principale resta l’Atletico Madrid, che finora non ha aperto completamente a questa formula. Nonostante le dichiarazioni prudenti, Il Messaggero segnala contatti continui tra le parti, con un incontro risolutivo previsto dopo Natale.

Il quadro che emerge è chiaro anche dalle colonne del Corriere della Sera: Gasperini reclama rinforzi offensivi e la Roma prepara una risposta pesante, puntando su due operazioni in grado di aumentare sensibilmente il peso specifico dell’attacco. Nulla è ancora chiuso, ma Zirkzee e Raspadori restano i cardini di una strategia che il club intende portare avanti fino in fondo, consapevole che tempi e incastri faranno la differenza.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera