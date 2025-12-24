ULTIME DA TRIGORIA – Dovbyk ed Hermoso parzialmente in gruppo, out Bailey

Ultimo allenamento per la Roma prima di Natale: a Trigoria arrivano segnali positivi per Gasperini in vista della partita contro il Genoa di lunedì sera.

Sulla via del recupero sia Artem Dovbyk che Mario Hermoso: entrambi questa mattina hanno lavorato con il gruppo, seppur parzialmente, segnale che attaccante e difensore sono sulla strada del recupero completo e che potrebbero farcela per la partita contro i liguri.

Non arrivano gli stessi input positivi da Leon Bailey: il giamaicano ha lavorato a parte, svolgendo corsa in campo. Per lui un rientro per Roma-Genoa appare decisamente più complicato.

Redazione GR.net