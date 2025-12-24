ULTIME DA TRIGORIA – Dovbyk ed Hermoso parzialmente in gruppo, out Bailey

1
36

Ultimo allenamento per la Roma prima di Natale: a Trigoria arrivano segnali positivi per Gasperini in vista della partita contro il Genoa di lunedì sera.

Sulla via del recupero sia Artem Dovbyk che Mario Hermoso: entrambi questa mattina hanno lavorato con il gruppo, seppur parzialmente, segnale che attaccante e difensore sono sulla strada del recupero completo e che potrebbero farcela per la partita contro i liguri.

Non arrivano gli stessi input positivi da Leon Bailey: il giamaicano ha lavorato a parte, svolgendo corsa in campo. Per lui un rientro per Roma-Genoa appare decisamente più complicato.

LEGGI ANCHE – Gasperini boccia i rinforzi estivi: i tre nuovi a rischio taglio

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma all’attacco: Raspadori subito, poi Zirkzee
Articolo successivo“ON AIR!” – PUGLIESE: “Zirkzee già proiettato a Trigoria”, FERRAZZA: “Bailey ha mollato Gasp e viceversa”, DI GIULIO: “Pisilli-Frendrup il più grande affare degli ultimi anni”, TORRI: “Ma non perderei il controllo su Niccolò”

1 commento

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome