ULTIME DA TRIGORIA – Dovbyk ed Hermoso parzialmente in gruppo, out Bailey

Ultimo allenamento per la Roma prima di Natale: a Trigoria arrivano segnali positivi per Gasperini in vista della partita contro il Genoa di lunedì sera.
Sulla via del recupero sia Artem Dovbyk che Mario Hermoso: entrambi questa mattina hanno lavorato con il gruppo, seppur parzialmente, segnale che attaccante e difensore sono sulla strada del recupero completo e che potrebbero farcela per la partita contro i liguri.
Non arrivano gli stessi input positivi da Leon Bailey: il giamaicano ha lavorato a parte, svolgendo corsa in campo. Per lui un rientro per Roma-Genoa appare decisamente più complicato.
Redazione GR.net
no! . . . Bailey out . . . e adesso come si fa?
