“ON AIR!” – PUGLIESE: “Zirkzee già proiettato a Trigoria”, FERRAZZA: “Bailey ha mollato Gasp e viceversa”, DI GIULIO: “Pisilli-Frendrup il più grande affare degli ultimi anni”, TORRI: “Ma non perderei il controllo su Niccolò”

David Rossi (Rete Sport): “Prima si era partiti con Zirkzee subito e poi Raspadori, ora invece è diventato il contrario…a me non sembra l’aria che Raspadori possa arrivare il 2 gennaio. E’ ovvio che sarebbe bello averli entrambi, ma sono due trattative complicate dal fatto che la Roma non PUò dire: “Ok, ecco i soldi che volete, grazie e arrivederci“. Non possiamo fare finta di non aver sentito le parole di Ranieri e Gasperini, e gli 80 milioni per cui la Roma deve rientrare entro il 30 giugno… Dragusin? Buono, ma c’è di mezzo un crociato rotto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Stadio Roma? Ora va fatto un nuovo passaggio in aula in Consiglio Comunale per confermare il pubblico interesse, poi partirà la conferenza dei servizi che sarà gestita dalla Regione, ma con l’intervento del commissario straordinario che ancora deve essere nominato e potrebbe essere Gualtieri. Si parla della realizzazione nella stagione 2029/30, io ci metterei la firma…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Se la Roma riesce davvero a fare lo scambio Pisilli-Frendrup con il Genoa fa una delle migliori operazioni di mercato degli ultimi anni… A me piace molto Frendrup, e tra i due giocatori c’è un livello abbastanza differente. Sarei preoccupato per De Rossi, perchè ce ne staremmo approfittando…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Zirkzee è già proiettato a Trigoria. L’unico problema può essere che da qui a gennaio magari arriva una squadra di Premier che gli offre sei milioni di ingaggio, o che va dallo United con 40 milioni cash. Ma al momento una squadra intenzionata a fare una cosa del genere non c’è. Raspadori? Da quello che so stanno lavorando per portarlo subito a Roma, a inizio gennaio, se non il 2, il 3, o comunque nella prima settimana. Sono stati fatti tutti i passi giusti, il giocatore ha aperto alla Roma. Mentre Zirkzee non vede l’ora di lasciare Manchester, Raspadori ha meno voglia di lasciare Madrid. Ma Gasp gli ha fatto capire che sarà un titolare, e lui deve pensare a giocare anche in funzione della nazionale…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Stadio? Se i lavori inizieranno nel 2027, per me per il 2029-2030 si farà. Non ho dubbi che Gasperini controlli che i ragazzi siano sul pezzo dopo il Natale, bisogna battere il Genoa e sono certo che nemmeno De Rossi mollerà di un centimetro. Spero che i giocatori della Roma, che una volta durante le feste magari due birre, facciano i bravi…ho visto spesso i giocatori staccare la spina…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sullo stadio mi è piaciuto che non si sia fatto cinema, è stato mandato il file senza fare fuochi d’artificio, anche se il Comune avrebbe preferito quello, fare qualcosa di più grande. Per il sindaco è propaganda elettorale. Se si fa, questo stadio mi sembra tanta roba, ma l’iter è ancora tanto lungo… Per Bailey nulla di grave, ma lì c’è un problema che va oltre il campo: è un giocatore che Gasp ha mollato, e anche il giocatore ha mollato lui, perchè entrare e chiedere il cambio dopo pochi minuti…è un giocatore che non si è inserito, non è molto un atleta…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “I contatti con l’Atletrico Madrid per Raspadori sono stati avviati da giorni, è tutto in piedi. Con Zirkzee ci sono ottime possibilità che si chiuda, per la gioia di Gasperini che non vede l’ora di allenarlo. Poi vedremo se ci sarà l’occasione di prendere un difensore, ora si parla di Dragusin che mi piaceva molto al Genoa. Scambio Pisilli-Frendrup in prestito secco? Potrebbe essere la soluzione che accontenta tutti, anche per la voglia legittima di Pisilli di giocare, perchè qua rischia di perdere un anno. In tutta questa storia spero una cosa: che la Roma non perda il controllo su Pisilli, perchè secondo me è destinato a diventare un giocatore da Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se arriva Zirkzee sono contento, poi potrebbero smuoversi anche altre pedine. A Genova devono rinforzare la squadra, e non so se il Genoa ci guadagna o ci rimette scambiando Frendrup con Pisilli, ma De Rossi avrà le idee chiare. Frendrup è affidabile, non ti salta nemmeno un minuto… Raspadori? Se lo prendono bene, se non lo prendono va bene comunque perché hai già un paio di giocatori che possono giocare con Zirkzee…”

Fernando Orsi (Radio Radio): “Se vengono Raspadori, Zirkzee e Frendrup la Roma migliora. Sarebbe il segnale che vuoi alzare l’asticella, magari per lottare anche per il primo posto, che sta lì. Se prendi questi tre giocatori vuol dire che lì dentro qualcuno ci crede …”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dragusin? Giocatore medio. Frendrup è una sicurezza, Raspadori neanche a parlarne. Zirkzee non è un centravanti tipico, è molto tecnico e vede bene il gioco ma non ha le caratteristiche del bomber. A Bologna quando segnava era un evento. Se giocasse con Ferguson o Dovbyk renderebbe ancora di più, sarebbe un ottimo assist-man dei centravanti. Raspadori è un ottimo numero 12, uno che sta in panchina pronto a sostituire tutti i ruoli dell’attacco, ma fa comodo anche lui. Io però ho dubbi che la Roma faccia questi tre colpi…”

