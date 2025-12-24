Bilancio Roma, Friedkin può sorridere: perdite a 53,9 milioni, il migliore dal 2019

Segnali incoraggianti sul fronte economico per la Roma. Come rivelato dal portale calcioefinanza.it, il club giallorosso ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2025 con una perdita consolidata pari a 53,9 milioni di euro. Un dato in netto miglioramento rispetto agli 81,4 milioni dell’anno precedente, con una riduzione di circa 27,5 milioni.
Si tratta del risultato meno negativo dal bilancio 2018/19, un elemento che certifica un’inversione di tendenza nella gestione dei conti, pur in un quadro ancora complesso. La proprietà Friedkin, infatti, prevede un altro esercizio in perdita anche nella prossima stagione, ma con l’aspettativa di un ulteriore passo avanti sul piano del contenimento del rosso.
Nel complesso, sotto la gestione di Dan Friedkin, la Roma ha accumulato perdite per 642,7 milioni di euro. Un dato pesante, che però va letto alla luce del progressivo miglioramento registrato negli ultimi bilanci e di una strategia che punta a rendere il club sempre più sostenibile nel medio periodo.
