Roma, Dragusin risale: il Tottenham apre al prestito

Con l’assenza di Ndicka, la Roma è tornata a valutare con attenzione il rinforzo di un difensore centrale pronto e affidabile. In questo contesto stanno risalendo le quotazioni di Radu Dragusin, 23 anni, attualmente al Tottenham.

Secondo quanto riportato questa mattina da alcuni quotidiani tra cui la Gazzetta dello Sport, il club inglese potrebbe aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, offrendo al centrale romeno la possibilità di rilanciarsi. Un’opzione che la Roma segue con interesse, considerando Dragusin un profilo già gradito e funzionale alle esigenze del reparto.

La trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva, ma la disponibilità degli Spurs a ragionare su un’uscita temporanea rappresenta un elemento chiave. La Roma osserva e valuta, con l’obiettivo di non farsi trovare impreparata nel caso in cui decidesse di affondare il piede sull’acceleratore.

