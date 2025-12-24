Roma-Disasi, la pista si complica: il Chelsea non lo può prestare, la situazione

Axel Disasi resta un nome presente nei radar della Roma, ma la trattativa appare oggi più complicata del previsto. Il difensore del Chelsea è stato sondato dal club giallorosso come possibile rinforzo per la retroguardia, ma i margini di manovra sono estremamente ridotti.

Il nodo principale è legato alla formula. Come riportato da più fonti, i Blues non possono al momento cedere il giocatore in prestito, avendo esaurito gli slot disponibili per le operazioni in uscita fuori dal Regno Unito. Una soluzione diversa dal prestito, ovvero l’acquisto a titolo definitivo, viene ritenuta troppo onerosa e non percorribile dalla Roma.

Secondo quanto riferito anche da Fabrizio Romano, il giocatore è stato proposto e la Roma ha chiesto informazioni, ricevendo però una risposta chiara dal Chelsea sulla formula del trasferimento. Sullo sfondo resta l’interesse di altri club, tra cui il Milan, ma allo stato attuale la pista Disasi per i giallorossi sembra destinata a raffreddarsi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero