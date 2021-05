Casting giallorosso. Alle selezioni Ndombele, Tavares e Rui Patricio

AS ROMA NEWS – Continuano i contatti tra Pinto e Mourinho e si parte da una certezza: la sostenibilità, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

In porta molti hanno fatto il nome di Buffon anche perchè i vari Gollini, Musso o Meret ogni giorno si allontanano sempre di più. Il nome di Rui Patricio, però, torna ad essere di attualità. In Inghilterra vari procuratori sono pronti a scommettere che Mourinho voglia portare con sé il portiere della nazionale portoghese. Defilato Maignan che piace a molti a Trigoria.

Il nome più forte accostato alla Roma del mercato inglese è quello di Matic. Mourinho lo conosce benissimo avendolo allenato al Chelsea e al Manchester United. Il suo contratto scade nel 2023, ma si può prendere con un investimento mirato e lui tornerebbe volentieri con l’allenatore che più di tutti l’ha valorizzato. La terza parola chiave del mercato della Roma potrebbe essere Benfica.

Per la difesa piace Nuno Tavares che può giocare su entrambe le fasce. In lista anche Carlos Vinicius, in rientro dal prestito al Tottenham, che di mestiere fa il centravanti. Il nome che metterebbe tutti d’accordo è quello di Ndombele che ha fatto sapere di voler lasciare l’Inghilterra. Il cartellino non costa meno di 40 milioni, ma la Roma potrebbe cercare un’operazione diversa come un prestito oneroso e un diritto di riscatto.

Fonte: Gazzetta dello Sport