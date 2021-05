Depay: “Andrò in uno dei primi club dei cinque grandi campionati. Il Barcellona? Ci sono altre squadre…”

AS ROMA NEWS – Memphis Depay, giocatore del Lione, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle pagine del quotidiano francese L’Equipe, in cui ha parlato tra le altre cose anche del suo futuro.

Il giocatore lascerà il club al termine della stagione e sembra che anche la Roma sia sulle sue tracce. Queste le sue parole: “Quando sono arrivato qui avevo solo 23 anni: sono cambiato e cresciuto, qui sono diventato un uomo. Ho molti ricordi, questa è casa mia. Pensare che domenica sarà la mia ultima partita qui mi rattrista, ma la mia famiglia e i miei amici saranno sempre con me.

Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi campionati. Dove sarà, non lo so ancora, non è ancora chiaro, ma questo è il mio obiettivo. Voglio mostrare le mie qualità nel più grande club possibile, nel più grande campionato possibile. Sono pronto a fare un passo. Barcellona? So del loro interesse, ma ci sono anche altri club“.

Fonte: L’Equipe