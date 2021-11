Roma, c’è il Bodo. Mou prepara la rivincita e punzecchia gli arbitri

AS ROMA NEWS – Torna la Conference League, la coppa che non appassiona troppo Mourinho, ma che stasera offre alla Roma l’occasione di vendicare l’onta subita in Norvegia.

Nonostante la promessa fatta a caldo dallo Special One, questa sera all’Olimpico potrebbe esserci spazio per qualche cambio: Calafiori e Darboe le possibili sorprese al posto di Vina, non al meglio, e Veretout. Ma la formazione più probabile resta quella base, con l’eccezione di Pellegrini, out per un’infiammazione al ginocchio.

Al suo posto sembra certo l’impiego di Mkhitaryan come trequartista, con El Shaarawy a sinistra. In attacco confermato Abraham, che ieri in conferenza stampa è sembrato sicuro di poter dimostrare tutto il suo valore in giallorosso: già stasera è tempo di ricominciare a segnare.

Intanto Mou, che ai microfoni dei cronisti non ha voluto commentare gli episodi di Roma-Milan, punzecchia gli arbitri utilizzando i canali social e mettendolo a confronto il rigore di Veretout in Juve-Roma con quello fatto ripetere a Dybala per l’ingresso di alcuni giocatori avversari in area al momento del tiro nel match di Champions League contro lo Zenit: “Uno è stato fatto ripetere, un altro no…indovinate quale”, ha scritto polemicamente il portoghese.

