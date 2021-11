Roma-Bodo Glimt, le probabili formazioni dei quotidiani: Darboe e Calafiori le possibili sorprese

AS ROMA NOTIZIE – Qualche incertezza di formazione da sciogliere in vista di Roma-Bodo/Glimt di stasera, almeno secondo quanto scrivono oggi i quotidiani.

In casa giallorossa ci sono due ballottaggi aperti, uno in difesa e l’altro a centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti in mediana toccherà al giovane Darboe dare un turno di riposo a Veretout in vista del Venezia.

Per il Corriere dello Sport invece la novità ci sarà a sinistra: Matias Vina, non impeccabile nelle ultime apparizioni, avrà la possibilità di rifiatare con Calafiori schierato titolare a sinistra.

Gli altri quotidiani invece confermano l’undici titolare ad eccezione di Pellegrini, che sarà sostituito da Mkhitaryan sulla trequarti. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Bodo/Glimt dei principali quotidiani oggi in edicola:

IL MESSAGGERO – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhiatryan, El Shaaarwy; Abraham.

IL TEMPO – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhiatryan, El Shaaarwy; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Darboe; Zaniolo, Mkhiatryan, El Shaaarwy; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

LEGGO – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.