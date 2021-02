C’è il Braga, Fonseca punta su Dzeko. Il bosniaco è carico: vuole riprendersi in mano la Roma

AS ROMA NEWS – La Roma si rituffa in Europa League dopo aver stravinto il suo girone contro squadre piuttosto abbordabili. Nella prima sfida a eliminazione diretta i giallorossi affrontano il Braga, un’avversaria insidiosa e temibile, ma alla portata dei capitolini.

Passare il turno è l’obiettivo per una Roma che in questa Europa League, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani), non è mai andata oltre gli ottavi di finale. Arrivare fino in fondo è uno dei traguardi di mister Fonseca, ma anche di Friedkin, che che punta a riqualificare l’immagine del club fuori porta. La conquista dell’Europa League inoltre è la scorciatoia proprio per tornare in Champions dopo 2 stagioni di assenza. Ecco perché Fonseca, con il Braga (terzo nel campionato portoghese), punta sui big.

Per Paullo sarà un derby, lui che il club lusitano lo ha allenato a inizio carriera. Ma tutti gli occhi dei tifosi romanisti stasera saranno su Edin Dzeko, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). La domanda infatti è una sola: una volta tornato titolare, come reagirà il centravanti dal ruolo secondario che Paulo Fonseca per ora gli ha assegnato? Come risponderà sul campo a quella fascia sottratta e che difficilmente, da qui a fine stagione, gli tornerà sul braccio?

L’impressione è che sia difficile accontentarsi delle stringate parole dell’allenatore: “Con Dzeko è tutto risolto. Tornerà titolare, ma la fascia andrà a Cristante“. Da Trigoria, infatti, raccontano come negli ultimi giorni l’ex capitano si sia allenato con grinta e voglia enorme, fermandosi spesso a fine seduta per fare tiri in porta. La sensazione forte, insomma, è che desideri dimostrare a Fonseca che farebbe bene a puntare su di lui, perché il suo ruolo è centrale nella squadra.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport