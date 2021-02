FONSECA: “Dzeko torna titolare, ma il capitano sarà Cristante. Il Braga squadra offensiva, sarà una partita aperta”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa direttamente dal Portogallo in vista della partita di domani sera (ore 18:55) contro il Braga nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico sull’impegno che attende la Roma:

LE PAROLE DI FONSECA A SKY SPORT

Com’è tornare qui? Che squadra è il Braga?

“È sempre speciale ritornare in questa casa dove sono stato molto felice, ho molti amici. Ovviamente ora sono avversario e quanto inizia la partita voglio vincere, ma è veramente speciale tornare qui. Il Braga è fortissimo, sta facendo un grandissimo campionato e ha vinto contro le squadre più forti. Ha fatto una buona prima fase di Europa League, ha un buon allenatore e un’identità. Domani sarà difficile”.

Qual è l’obiettivo della Roma in Europa League?

“Come ho sempre detto, pensiamo di partita in partita. Ora abbiamo il Braga, è importante pensare solo a queste due partite”.

Dzeko tornerà titolare? È tutto risolto? Chi sarà il titolare?

“Dzeko tornerà a giocare e il capitano sarà Bryan Cristante”.

LE PAROLE DI FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Come arriva la Roma al match?

“Ho messo in guardia i calciatori della qualità del Braga. Il match sarà difficile, molti giocatori magari non conoscono il calcio portoghese ed era necessario metterli in guardia. Ora tutti sanno che il match è difficile e bisognerà fare il meglio per vincere”.

Il confronto tra le due rose?

“Tutti ritengono che ci sia una differenza di qualità, ma il Braga può giocarsela con tutte. Dobbiamo concentrarci sulla loro qualità collettiva, sono organizzati e forti e lo stanno dimostrando. In campionato hanno ottenuto ottimi risultati”.

La formazione di domani?

“Tra qualche ora lo scoprirete”.

Che partita si aspetta?

“Credo che sarà una partita aperta. Spero che il clima lo permetta, che non ci sarà pioggia, così che le due squadre possono offrire spettacolo. Sono due squadre che giocano in maniera offensiva, pressano alto e non aspettano l’avversario. Per questi motivi mi aspetto una partita aperta”.

Continua…